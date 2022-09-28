Диетолог Арзамасцев предсказал Собчак алкоголизм и проблемы с печенью
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев дал свои комментарии относительно ужина Ксении Собчак, который та выложила в сеть.
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев высказался по поводу продемонстрированного журналисткой Ксенией Собчак ужина. Специалист утверждает, что вино и цитрусовые, которые употребляет звезда экрана, приведут к алкоголизму и серьёзным проблемам с печенью.
Медик рассказал порталу BLITZ+: "Если ежедневное употребление алкоголя войдет в привычку, это может привести к достаточно серьезной проблеме - алкоголизму.
Даже если употреблять нечасто, условно через день - тоже не здорово. Калории пустые, отрицательно влияют на здоровье печени, особенно, если алкоголь толком ничем не прикрыт".
Арзамасцев отметил, что употребление мандаринов на поздний ужин способно вызвать повышение уровня сахара в крови. В случае предрасположенности можно заработать себе сахарный диабет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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