СК Беларуси готов к спецпроизводству против правозащитного центра «Весна» и редакции Nexta
Следственный комитет Беларуси анонсировал начало спецпроизводства в отношении руководителей террористических организаций «Весна» и Nexta.
28 сентября новостное агентство «Белта», со ссылкой на начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимира Шишко, сообщило о готовности Следственного комитета Республики Беларусь начать специальное производство в отношении правозащитного центра «Весна» и редакции Nexta.
Шишко отметил, что обвиняемые в совершении преступлений, относящихся к экстремистским, в настоящее время скрываются от правосудия за пределами Беларуси, однако это никак не влияет на спецпроизводство с передачей его прокурору для направления в суд.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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СК Беларуси готов к спецпроизводству против правозащитного центра «Весна» и редакции Nexta
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