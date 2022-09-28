СК Беларуси готов к спецпроизводству против правозащитного центра «Весна» и редакции Nexta

Следственный комитет Беларуси анонсировал начало спецпроизводства в отношении руководителей террористических организаций «Весна» и Nexta.

28 сентября новостное агентство «Белта», со ссылкой на начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимира Шишко, сообщило о готовности Следственного комитета Республики Беларусь начать специальное производство в отношении правозащитного центра «Весна» и редакции Nexta.

Шишко отметил, что обвиняемые в совершении преступлений, относящихся к экстремистским, в настоящее время скрываются от правосудия за пределами Беларуси, однако это никак не влияет на спецпроизводство с передачей его прокурору для направления в суд.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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