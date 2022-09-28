Андре Бретон – забытый гений и друг Сальвадора Дали

Сегодня исполняется 56 лет со дня смерти поэта и родоначальника сюрреализма Андре Бретона. Французский поэт и друг Сальвадора Дали прожил яркую жизнь и оставил после себя бесценное творческое наследие.

Бретон родился в небольшом городе Теншбре на севере Франции. Воспитанный в классической буржуазной семье, будущий поэт не сразу проявил свой творческий талант.

Путь Творца лежал через обучение на медицинском факультете Сорбонны и горнила Первой Мировой войны. Там, будучи военным санитаром, Бретон познакомился с уже известным и признанным поэтом Гийомом Аполлинером. Он и познакомил молодого Андре с миром высокой поэзии.

Уже в 1919 году Бретон публикует совместную с писателем Филиппа Супо работу "Магнитные поля", которое, по заверению авторов, было написано их бессознательным.

К молодому и эпатажному автору стали притягиваться другие поэты. Вокруг Бретона сформировался круг его сторонников и единомышленников. Эта группа всё больше приобретала черты организованного движения.

В последствии, Адре Бретон выпускает манифест своего движения - "Манифест сюрреализма". Именно в этом произведении были выражены все присущие сюрреализму и творчеству Бретона в частности, черты. Отвергая разум, поэт выстраивает своё творчество на сновидениях и бессознательных формах.

К началу Второй мировой войны Адре переезжает в США. Уже в Америке поэт вступает в ожесточённую полемику со своим другом Сальвадором Дали, после того как художник провозглашает "Сюрреализм - это я".

Благодаря своему эксцентричному поведению, на сегодняшний день сюрреализм в первую очередь ассоциируется с фамилией Дали.

Бунтарский дух Бретона проявлялся не только в творчестве. Политика также была в кругу интересов поэта. За свою жизнь Андре успел поучаствовать во многих левых политических организациях.

Окончил свой жизненный путь поэт и писатель Андре Бретон в 1966 году, 28 сентября оставив после себя колоссальное творческое наследие, о котором только предстоит узнать нашим современникам.