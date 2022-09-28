Захарова заявила, что в ближайшее время Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР станут частью России
Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР в скором времени могут стать частью России, считает Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала референдумы в Украине.
По словам Захаровой, в скором времени нужно сделать реальностью желание людей о вхождении в состав России.
"В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - написала Захарова.
Напомним, что по итогам референдумов более 90 процентов людей проголосовало за вхождение в состав России.
Опубликовано: Николай Скира
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