Захарова заявила, что в ближайшее время Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР станут частью России

Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР в скором времени могут стать частью России, считает Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала референдумы в Украине.

По словам Захаровой, в скором времени нужно сделать реальностью желание людей о вхождении в состав России.

"В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - написала Захарова.

Напомним, что по итогам референдумов более 90 процентов людей проголосовало за вхождение в состав России.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 