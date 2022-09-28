Зеленский может потребовать от США передать Киеву ядерное оружие и сделать Украину ядерной державой

Президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к США с просьбой сделать Украину ядерной державу.

Украинский президент может настоять на том, чтобы страны Запада передали Украине ядерное вооружение.

Дело в том, что на официальном сайте с петициями появилось обращение к президенту Украины.

В нем граждане требуют, чтобы Владимир Зеленский попросил у Соединенных Штатов Америки ядерное оружие.

"Зеленского официально попросили сделать Украину ядерной державой. Петиция подана на специальном портале обращений. Автор также предлагает официально заявить о выходе Киева из Будапештского меморандума — после того, как "США предоставят Украине ядерное оружие", - пишет Sputnik.