МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы
Президент Грузии Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении международного права за визит в Абхазию.
В среду 28 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила белорусского коллегу Александра Лукашенко в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права после его визита в Абхазию. Об этом она сообщила сегодня в Twitter. Президент Грузии написала,что решительно осуждает визит президента Белоруссии в Абхазию.
Сегодня же министерство иностранных дел Грузии заявило, что Александр Лукашенко нарушил государственную границу страны в ходе поездки в Абхазию. Тбилиси призвал Минск уважать территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко впервые посетил Абхазию 28 сентября с официальным визитом. Он обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
Опубликовано: Елена Калиновская
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