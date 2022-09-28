Тысячи людей в Праге вышли на антиправительственный митинг с требованием восстановить отношения с Россией

В столице Чехии люди требуют восстановить отношения с Россией и снизить зависимость от Запада.

В столице Чехии огромное количество людей собрались в центре города с требованием об отставке правительства страны.

Также люди недовольны прозападной политикой и ухудшением отношений с Российской Федерацией. Из-за этого стоимость газа в Чехии постоянно растет.

Недовольные требуют распустить правительства и провести досрочные выборы в парламент Чехии. Также люди хотят восстановить отношения с Россией.

"Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью давления", - рассказали организаторы протеста.

Митинг проходил на Вацлавской площади в Праге.