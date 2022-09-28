Депутаты Одессы проголосовали против сноса памятника Екатерине II

28 сентября одесские депутаты городского совета приняли решение не сносить памятник Екатерине II в городе.

Вечером среды в горсовете Одессы состоялись прения на тему необходимости сноса памятника Екатерине II в соответствии с петицией, ранее созданной на сайте офиса Владимира Зеленского. Большинством голосов одесские депутаты проголосовали за то, чтобы не сносить монумент Екатерине II в Одессе.

Примечательно, что ранее одесский мэр Геннадий Труханов дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, где сообщил, что не видит смысла в сносе русских памятников в Украине. Также Труханов отказался сносить памятники Пушкину и Гагарину.