В столице Чехии люди вышли на митинг. Они недовольны "антинациональной" политикой действующей власти.

Тысячи несогласных с политикой действующей власти вышли на митинг в столице Чехии - Праге.

Люди требуют, чтобы правительство страны и парламент ушли в отставку, а в Чехии были проведены досрочные парламентские выборы.

Протестующих не устраивает антинациональная политика действующих властей, которая портит отношения с Российской Федерацией.

Жители Чехии хотят, чтобы отношениях с Россией вновь стали дружескими, благодаря чему можно было бы покупать газ дешевле.

В связи с этим стоит напомнить, что из-за санкций стоимость газа в Европе выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.