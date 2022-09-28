В Праге тысячи людей требуют распустить правительство и вновь подружиться с Россией

В столице Чехии люди вышли на митинг. Они недовольны "антинациональной" политикой действующей власти.

Тысячи несогласных с политикой действующей власти вышли на митинг в столице Чехии - Праге.

Люди требуют, чтобы правительство страны и парламент ушли в отставку, а в Чехии были проведены досрочные парламентские выборы.

Протестующих не устраивает антинациональная политика действующих властей, которая портит отношения с Российской Федерацией.

Жители Чехии хотят, чтобы отношениях с Россией вновь стали дружескими, благодаря чему можно было бы покупать газ дешевле.

В связи с этим стоит напомнить, что из-за санкций стоимость газа в Европе выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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