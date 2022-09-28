МВД Финляндии анонсировало строительство забора на границе с Россией
В среду лидер финского МВД Криста Микконен сообщила, что Хельсинки намереваются построить забор вдоль границы с РФ.
28 сентября министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен вышла в прямой эфир с правительственным брифингом, где публично сообщила, что в ближайшее время финские строительные компании начнут выполнять контракт по возведению забора вдоль границы с Российской Федерацией.
Примечательно, что сразу же после этих слов в прямом эфире глава финского МВД потеряла сознание, ввиду чего политика подняли и увели с трибуны в неизвестном направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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