ФСБ завело уголовное дело о терроризме после взрывов на «Северных потоках»
Пресс-служба ФСБ сообщила о старте уголовного делопроизводства по факту терроризма на путях подводного пролегания российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Вечером 28 сентября центр по связям с общественностью при Федеральной службе безопасности России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту повреждения российских "Северных потоков", признав данные ЧП актами терроризма. Отмечается, что начало делопроизводства было запущено при инициативе российской Генеральной прокуратуры.
Также в Генеральной прокуратуре отметили, что трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" поставляли газ не только в европейские страны, но и в российские дома.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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