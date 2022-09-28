ФСБ завело уголовное дело о терроризме после взрывов на «Северных потоках»

Пресс-служба ФСБ сообщила о старте уголовного делопроизводства по факту терроризма на путях подводного пролегания российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Вечером 28 сентября центр по связям с общественностью при Федеральной службе безопасности России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту повреждения российских "Северных потоков", признав данные ЧП актами терроризма. Отмечается, что начало делопроизводства было запущено при инициативе российской Генеральной прокуратуры.

Также в Генеральной прокуратуре отметили, что трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" поставляли газ не только в европейские страны, но и в российские дома.

