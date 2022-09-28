Белому дому пришлось объясняться за предложение Байдена уничтожить Северный поток
После взрывов на "Северном потоке" Белому дому пришлось объясниться за слова Байдена.
В Белом доме после нескольких взрывов на "Северном потоке" были вынуждены объяснить слова Джо Байдена о намерении уничтожить трубопровод.
По заявлению Белого дома, президент Соединенных Штатов вовсе не имел ввиду физическое уничтожение газопровода.
"Белый дом решил объясниться: Байден, по словам американских представителей, не обещал "уничтожить "Северный поток", он обещал "не допустить" его ввод в работу", - пишет РИА Новости.
Отметим, что ранее экс-министр иностранных дел Польши Сикорски написал в своих социальных сетях "Спасибо, США". Так он прокомментировал аварию на "Северном потоке".
Опубликовано: Николай Скира
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