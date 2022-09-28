Белому дому пришлось объясняться за предложение Байдена уничтожить Северный поток

После взрывов на "Северном потоке" Белому дому пришлось объясниться за слова Байдена.

В Белом доме после нескольких взрывов на "Северном потоке" были вынуждены объяснить слова Джо Байдена о намерении уничтожить трубопровод.

По заявлению Белого дома, президент Соединенных Штатов вовсе не имел ввиду физическое уничтожение газопровода.

"Белый дом решил объясниться: Байден, по словам американских представителей, не обещал "уничтожить "Северный поток", он обещал "не допустить" его ввод в работу", - пишет РИА Новости.

Отметим, что ранее экс-министр иностранных дел Польши Сикорски написал в своих социальных сетях "Спасибо, США". Так он прокомментировал аварию на "Северном потоке".