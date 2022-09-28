Politico: Евросоюз введёт санкции против Дугина и главы концерна «Калашников»

Издание Politico сообщило подробности будущего восьмого пакета санкций Евросоюза против России.

Американская газета Politico сообщает, что в рамках восьмого антироссийского пакета санкций Евросоюз не станет вводить запрет на закупку алмазов из России, однако импортировать российские стальные изделия будет запрещено.

Также в Politico утверждают, что в восьмом пакете к санкционному списку будут добавлены российский философ Александр Дугин, музыкант Николай Расторгуев лидер концерна "Калашников" Алан Лушников. Ожидается, что данный пакет санкций может быть согласован 6-7 октября в Берлине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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