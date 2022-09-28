Politico: Евросоюз введёт санкции против Дугина и главы концерна «Калашников»
Издание Politico сообщило подробности будущего восьмого пакета санкций Евросоюза против России.
Американская газета Politico сообщает, что в рамках восьмого антироссийского пакета санкций Евросоюз не станет вводить запрет на закупку алмазов из России, однако импортировать российские стальные изделия будет запрещено.
Также в Politico утверждают, что в восьмом пакете к санкционному списку будут добавлены российский философ Александр Дугин, музыкант Николай Расторгуев лидер концерна "Калашников" Алан Лушников. Ожидается, что данный пакет санкций может быть согласован 6-7 октября в Берлине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Самолёт с главами ДНР, Херсона и Запорожья приземлился в Москве
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
РИКЗ объявил сроки проведения репетиционного тестирования для абитуриентов
Евросоюз смягчает санкции против России