Грэм: использование Россией ядерного оружия в Украине будет нападением на НАТО
Американский сенатор Линдси Грэм утверждает, что использование Россией ядерного оружия в Украине будет расценено НАТО как нападение на свои территории.
Вечером 28 сентября американский сенатор от партии демократов Линдси Грэм публично заявил, что в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении российского ядерного оружия на территории Украины, НАТО расценит это как нападение на свои страны, поскольку радиация от такого удара распространится и на Европу.
По словам Грэма, если всё же Путин решится на применение ядерного оружия, то Североатлантический альянс и США сделают всё для того, чтобы на Россию "обрушился ад".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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