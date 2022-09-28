Констанс Ву рассказывает о сексуальном насилии в новой книге: "Осознание поразило меня, как наводнение"
Актриса также недавно рассказала о "сексуальных домогательствах и запугивании", с которыми она столкнулась на съемках сериала ABC "Только что с корабля".
В эксклюзивном для Vanity Fair отрывке из ее новой книги эссе под названием "Создание сцены" 40-летняя звезда Crazy Rich Asians впервые рассказывает об изнасиловании в начале своей карьеры.
В отрывке Ву вспоминает, как на их втором свидании напал "начинающий писатель" по имени Тай.
"Я почувствовала укол предупреждения в животе, но я проигнорировала его — он не выглядел угрожающим или подозрительным, и если бы ты был там, ты бы согласился", - написал Ву о своем приглашении пойти к нему домой.
После того, как двое начали сближаться, Ву попросил их остановиться, но Тай продолжил. Выпускники Fresh Off the Boat не сопротивлялись.
Опубликовано: Ангелина Крент
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