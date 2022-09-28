Звезда "Не волнуйся, дорогая" Ник Кролл шутит, что он призвал Гарри Стайлса плюнуть на Криса Пайна
Ник Кролл пошутил, что это он попросил коллегу Гарри Стайлса плюнуть на Криса Пайна на Венецианском кинофестивале, вирусный момент, который с тех пор был опровергнут Пайном и режиссером Оливией Уайлд.
44-летний комик играет Дина, мужа Банни, персонажа режиссера / звезды Оливии Уайлд, в фильме "Не волнуйся, дорогая", который дебютировал под номером 1 в отечественном прокате в минувшие выходные. Во время вечернего шоу в понедельник Кролл пошутил ведущему Джимми Фэллону, что он является вдохновителем заголовков, помогающих продвигать проект.
"Фильм, если вы его еще не видели, это триллер, и я думаю, что чем меньше вы знаете о фильме, тем лучше, так что, когда вы смотрите его, все это ново и удивительно. Итак, я решил, что давайте поднимем шумиху вокруг фильма, но не о самом фильме, верно? Я кукловод ".
Кролл пошутил, что он посоветовал коллеге по фильму Гарри Стайлсу плюнуть на товарища по актерскому составу Криса Пайна на премьере Венецианского кинофестиваля, чтобы создать вирусную интернет-рекламу. Представитель Пайна отрицал, что Стайлз плюнул на него после спекуляций, и поп-звезда пошутил о ситуации на концерте несколько дней спустя.
Опубликовано: Ангелина Крент
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