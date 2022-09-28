Шакире приказано предстать перед судом за налоговое мошенничество в Испании

Во вторник испанские власти разрешили прокурорам возбудить дальнейшие судебные иски против певицы.

Во вторник испанские власти разрешили прокурорам возбудить дальнейшие судебные иски против 45-летней певицы "Бедра не лгут", сообщает Associated Press.

Согласно изданию, дата судебного разбирательства еще не назначена, но звезде грозит возможное восьмилетнее заключение плюс крупный штраф, если ее признают виновной в неуплате налогов с 2012 по 2014 год.

По данным Reuters, в июле она отклонила предложение об урегулировании дела, которое разрешило бы дело во внесудебном порядке.

Шакира отрицает какие-либо нарушения, и ее фирма по связям с общественностью утверждает, что она выплатила то, что задолжала, плюс 3 миллиона долларов в виде процентов, согласно AP.