Шакире приказано предстать перед судом за налоговое мошенничество в Испании
Во вторник испанские власти разрешили прокурорам возбудить дальнейшие судебные иски против певицы.
Во вторник испанские власти разрешили прокурорам возбудить дальнейшие судебные иски против 45-летней певицы "Бедра не лгут", сообщает Associated Press.
Согласно изданию, дата судебного разбирательства еще не назначена, но звезде грозит возможное восьмилетнее заключение плюс крупный штраф, если ее признают виновной в неуплате налогов с 2012 по 2014 год.
По данным Reuters, в июле она отклонила предложение об урегулировании дела, которое разрешило бы дело во внесудебном порядке.
Шакира отрицает какие-либо нарушения, и ее фирма по связям с общественностью утверждает, что она выплатила то, что задолжала, плюс 3 миллиона долларов в виде процентов, согласно AP.
Опубликовано: Ангелина Крент
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