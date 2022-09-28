Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - сдавайтесь или бегите

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к военнослужащим российской армии.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видео обратился к солдатам армии Российской Федерации.

Глава Украины заявил, что если российские солдаты хотят остаться в живых, то им следует сдаваться в плен или попросту бежать

Более того, Зеленский потребовал от россиян выходить на улицы и протестовать против мобилизации, объявленной Владимиром Путиным.

"Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - заявил Зеленский.