Зеленский потребовал от россиян выходить на митинги против мобилизации

Глава Украины обратился к россиянам и потребовал от них протестовать против мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Российской Федерации.

Он потребовал от них организовывать массовые акции протеста.

Зеленский сказал, что если они не хотят принимать участие в специальной военной операции, то нужно выходить на улицы.

Также он посоветовал российским солдатам, находящимся в Украине, бежать или сдаваться в плен.

"Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - говорится в его заявлении.