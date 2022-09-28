Зеленский потребовал от россиян выходить на митинги против мобилизации
Глава Украины обратился к россиянам и потребовал от них протестовать против мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Российской Федерации.
Он потребовал от них организовывать массовые акции протеста.
Зеленский сказал, что если они не хотят принимать участие в специальной военной операции, то нужно выходить на улицы.
Также он посоветовал российским солдатам, находящимся в Украине, бежать или сдаваться в плен.
"Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - говорится в его заявлении.
Опубликовано: Николай Скира
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