ЦРУ ранее предупреждало Германию о возможных атаках на газопровод «Северный поток»
Издание Der Spiegel со ссылкой на собственный анонимный источник сообщает, что ЦРУ несколько недель назад предупредило Германию о возможной атаке на газопровод «Северный поток».
Журналисты утверждают, что эту информацию подтвердили несколько источников, имеющих доступ к подобной информации.
Представитель немецкого правительства ответил на запрос Der Spiegel, что разведывательная информация не может комментироваться публично.
Судя по кадрам, опубликованных береговой охраной Швеции и военными Дании, в трех точках Балтийского моря извергаются целые гейзеры природного газа.
Газопровод «Северный поток» идет из России в Германию по Балтийскому морю. 26 сентября были обнаружены сразу три крупные утечки.
Оператор магистрали Nord Stream AG заявил о беспрецедентном ущербе. Европейские лидеры подозревают диверсию, а некоторые немецкие официальные лица прямо указывают на Россию.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки произошли в результате преднамеренных действий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала инцидент саботажем и пообещала сильный ответ.
Опубликовано: Светлана Репина
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ЦРУ ранее предупреждало Германию о возможных атаках на газопровод «Северный поток»
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