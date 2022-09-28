Эрдоган: цена перехода к ядерной войне катастрофична

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что начало ядерной войны обернётся катастрофой для всего мирового сообщества.

28 сентября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что «цена перехода к ядерной войне катастрофична», ввиду чего мировые политические лидеры «должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться».

Эрдоган отметил, что все возникающие конфликты необходимо решать дипломатическим путём, сидя за столом переговоров, а не на поле боя, чтобы не допускать жертв среди мирного населения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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