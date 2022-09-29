Том Хэнкс пишет первый роман, вдохновленный "важными уроками" из своего голливудского опыта
"Даже глупые моменты [в книге] - это своего рода трюк, который я совершил, или ошибка, которую я пережил", - рассказывает Том Хэнкс PEOPLE о своем романе.
Двукратный обладатель премии "Оскар" написал свой первый роман "Создание другого крупного шедевра кино", который выйдет 9 мая 2023 года, о кинобизнесе и создании "колоссального, звездного, многомиллионного боевика о супергероях и скромного комикса, который его вдохновил", согласно anофициальный синопсис.
66-летний Хэнкс рассказывает PEOPLE, что сюжет основан на его личном голливудском опыте.
"Каждый персонаж в книге делает то, что я испытал во время съемок фильма, а также открыл для себя философию или извлек важный урок. Даже глупые моменты - это какой-то трюк, который я выкинул, или ошибка, которую я пережил ", - говорит он.
Создание еще одного крупного шедевра кинофильма охватывает несколько десятилетий и демонстрирует, как изменилась американская культура со времен Второй мировой войны. Действие одной части происходит в 1947 году, о солдате, возвращающемся домой с войны, который производит неизгладимое впечатление на своего талантливого 5-летнего племянника. В 1970 году этот мальчик вырос и начал рисовать комиксы, превратив своего дядю в одного из своих персонажей.
Опубликовано: Ангелина Крент
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