Террорист открыл стрельбу в больнице штата Аризона, спецназ начал штурм
В американском штате Аризона террорист устроил стрельбу в одной из больниц.
В Соединенных Штатах Америки вновь произошла стрельба в учреждении здравоохранения.
На этот раз террорист напал на людей в штате Арканзас - в больнице Святого Винсента в городе Шервуд.
Сейчас на месте работают силы специальных операций. Об этом сообщает Рамблер,
"Спецагенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) реагируют на сообщения об инциденте со стрельбой в больнице святого Винсента в городе Шервуд, Аризона", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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