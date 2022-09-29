Террорист открыл стрельбу в больнице штата Аризона, спецназ начал штурм

В американском штате Аризона террорист устроил стрельбу в одной из больниц.

В Соединенных Штатах Америки вновь произошла стрельба в учреждении здравоохранения.

На этот раз террорист напал на людей в штате Арканзас - в больнице Святого Винсента в городе Шервуд.

Сейчас на месте работают силы специальных операций. Об этом сообщает Рамблер,

"Спецагенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) реагируют на сообщения об инциденте со стрельбой в больнице святого Винсента в городе Шервуд, Аризона", - пишет источник.