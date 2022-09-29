Греция нашла способ остановить рост цен на газ

Греция предлагает Евросоюзу создать специальный фонд для поддержки предприятий и домохозяйств, которые борются с ростом цен на энергию.

Министр энергетики Греции Костас Скрекас направил письмо вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу и комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон.

В нем предлагается ввести сбор в 10 евро за каждый мегаватт-час на весь газ, который потребляют производители электроэнергии.

В документе указывается, что за сет такого сбора в фонд может поступать по 9 млрд долларов в год.

Кроме того, Европа может получить от Европейского инвестиционного банка кредит на 80 млрд евро для пополнения такого фонда.

Предполагается, что фонд поможет компаниям, работающим в сфере энергетики, снизить затраты и поставлять альтернативное топливо вместо газа из России.

Эти средства также могут стать поддержкой для инвестиций в зеленый водород, биометан и другие альтернативные виды топлива.

К тому же Европу получила бы средства на модернизацию своих газопроводов, чтобы отказаться от российского газа.