Греция нашла способ остановить рост цен на газ
Греция предлагает Евросоюзу создать специальный фонд для поддержки предприятий и домохозяйств, которые борются с ростом цен на энергию.
Министр энергетики Греции Костас Скрекас направил письмо вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу и комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон.
В нем предлагается ввести сбор в 10 евро за каждый мегаватт-час на весь газ, который потребляют производители электроэнергии.
В документе указывается, что за сет такого сбора в фонд может поступать по 9 млрд долларов в год.
Кроме того, Европа может получить от Европейского инвестиционного банка кредит на 80 млрд евро для пополнения такого фонда.
Предполагается, что фонд поможет компаниям, работающим в сфере энергетики, снизить затраты и поставлять альтернативное топливо вместо газа из России.
Эти средства также могут стать поддержкой для инвестиций в зеленый водород, биометан и другие альтернативные виды топлива.
К тому же Европу получила бы средства на модернизацию своих газопроводов, чтобы отказаться от российского газа.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Джон Истерлинг вспоминает один из своих первых каникул с Оливией Ньютон-Джон в день рождения покойной жены
"Каждый день, проведенный с Оливией, был намеком на волшебство", - написал муж покойной иконы Grease icon, поскольку PEOPLE подтверждает, что друзья и семья отпраздновали ее жизнь поминальной службой на прошлой неделе.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Обозреватель Fox News Такер Карлсон считает, что «Северный поток» взорвали американцы
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Джейсон Оппенгейм рассказывает, что рассматривает возможность покупки дома в Париже
Евросоюз смягчает санкции против России