Лорен Дэйгл приветствует на сцене участницу конкурса "AGT" и выжившую после стрельбы в школе Аву Свисс: "Так тронута"

Фонд Прайса Дейгла пожертвовал в общей сложности 50 000 долларов в Фонд исцеления 42 Strong и Colorado в воскресенье вечером.

Во время своего концерта в Red Rocks Amphitheater в Колорадо Дэйгл пригласила на сцену бывшую участницу конкурса America's Got Talent Аву Свисс — и вместе они устроили эмоциональное представление для публики.

Во время выступления дуэт спел трек Дайгл 2018 года "Remember", который имеет особое значение для Свисс, поскольку она также пережила стрельбу в средней школе Оксфорда.

"У Авы есть что-то настолько сильное, чтобы петь", - сказал 31-летний Дэйгл в пресс-релизе. "Я была так тронута ее историей ... ее храбростью, я зашла за кулисы раньше и просто начала плакать [потому что] Я так горжусь ею, и ее так любят. Я надеюсь, что наше пожертвование [в пользу "42 Strong"] изменит ситуацию ".