Президенты Турции и России обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря

Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным строительство АЭС на берегу Черного моря в Турции.

28 сентября ТАСС сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции на берегу Черного моря в провинции Синоп.

Турецкий лидер Эрдоган утверждает, что основательно проработал этот вопрос с российским коллегой президентом Путиным, но еще есть вопросы, по которым необходимо вести обсуждения.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 













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