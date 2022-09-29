Джесси Джеймс Декер взяла 4-летнего сына Форреста на "Свидание мамы и сына", чтобы посмотреть "Элвиса"
Джесси Джеймс Декер получила максимальную поддержку от своего сына во время вечера Элвиса в понедельник в программе "Танцы со звездами".
34-летняя Джесси делит 4—летнего Форреста Брэдли со своим мужем, бывшим игроком НФЛ Эриком Декером, и оба они лично подбадривали ее во время ее второго выступления в DWTS. (Старший сын пары Эрик Томас II, 7 лет, и дочь Вивиан Роуз, 8 с половиной лет, приветствовали свою маму из дома, посетив ее дебютное выступление на прошлой неделе.)
Когда она и партнер Алан Берстен исполняли фокстрот под песню Элвиса Пресли "Trouble", ее сына можно было увидеть одетым в костюм Элвиса, танцующим и подпевающим королю рок-н-ролла.
"Он такой большой поклонник Элвиса", - сказала Джесси нескольким изданиям, в том числе PEOPLE, и рассказала, что они с Форрестом Эвентом пошли в кино, чтобы посмотреть новый фильм База Лурмана с Остином Батлером в главной роли в главной роли Пресли.
"Я показала всем детям трейлер, и Форрест сказал:"Я хочу посмотреть этот фильм". Другие дети сказали: "Да, неважно". Им было все равно. Итак, я пригласила его на свидание мамы и сына, и мы купили попкорн ... и мы смотрели, и он сказал: " Да ". Вот и все ", - вспоминает она.
Опубликовано: Ангелина Крент
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