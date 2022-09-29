Два самолёта столкнулись в британском международном аэропорту Хитроу
В столице Соединённого Королевства в международном аэропорту Хитроу столкнулись два самолёта, жертв нет.
29 сентября британская газета Evening Standard сообщила, что в крупнейшем международном аэропорту города Лондона Хитроу произошло «незначительное столкновение» крыльями двух самолётов.
Пресс-секретарь Хитроу утверждает, что в результате произошедшего жертв и пострадавших нет. На месте столкновения самолётов работают экстренные службы, проводятся все необходимые проверки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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