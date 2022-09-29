Байден вновь опозорился, попытавшись поговорить с погибших членом Конгресса

Джо Байден не перестает удивлять мир своим своеобразным поведением на публике.

Президент США вновь рассмешил пользователей интернета своим поведением. Ранее он протягивал руку "призракам", а теперь попытался поговорить с погибшей женщиной.

Во время своего выступления он обратился к члену американского Конгресса Джеки Валорски.

Когда же оказалось, что ее нет в зале, Байден предположил, что она не смогла присутствовать на мероприятии.

Но вот дело в том, что Валорски ушла из жизни еще в августе, погибнув в аварии.

Республиканцы уже потребовали от Байдена принести извинения за свое поведение.