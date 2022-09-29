Байден вновь опозорился, попытавшись поговорить с погибших членом Конгресса
Джо Байден не перестает удивлять мир своим своеобразным поведением на публике.
Президент США вновь рассмешил пользователей интернета своим поведением. Ранее он протягивал руку "призракам", а теперь попытался поговорить с погибшей женщиной.
Во время своего выступления он обратился к члену американского Конгресса Джеки Валорски.
Когда же оказалось, что ее нет в зале, Байден предположил, что она не смогла присутствовать на мероприятии.
Но вот дело в том, что Валорски ушла из жизни еще в августе, погибнув в аварии.
Республиканцы уже потребовали от Байдена принести извинения за свое поведение.
Опубликовано: Николай Скира
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