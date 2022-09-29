Утечки на «Северном потоке» могут привести к экологической катастрофе

Утечки, произошедшие на трех ветках газопровода «Северный поток» приводят к выбросам парниковых газов и могут стать причиной экологической катастрофы.

На момент повреждений в обоих трубопроводах содержался природный газ. В его состав входит метан – парниковый газа и вторая по силе воздействия причина изменения климата после углерода.

Атмосферный химик Дэвид Маккейб, старший научный сотрудник некоммерческой Целевой группы по чистому воздуху отмечает, что воздействие на климат может быть беспрецедентным.

По информации властей Дании, общая утечка эквивалентна выбросы 43,8 млн тонн углекислого газа за 20 лет.

Доктор Жасмин Купер из Имперского колледжа Лондона поясняет, что утечки обычно не влияют на климат, поскольку метан растворяется в воде.

Однако в данном случае характер повреждения трубопроводов указывает на то, что метан, скорее всего, попадет в атмосферу.

Оценить силу последствий пока невозможно, поскольку это зависит от температуры газа в трубопроводе, скорости утечки, количества газа, которые поглотят микробы до его выхода на поверхность.

Использовать для оценки утечек спутники проблематично, поскольку вода отражает свет. Возможно, для этого будут задействованы беспилотники или самолеты.