В американском Окленде произошла стрельба в школе, три человек пострадали
В результате стрельбы в школе Окленда, штат Калифорния, три человека получили множественные ранения, полиция ищет подозреваемых.
29 сентября американский телеканал KTVU сообщил о произошедшей в школе Окленда в штате Калифорния на восточном берегу залива Сан-Франциско, стрельбе, в результате которой пострадали не менее 3 человек, которые были экстренно госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.
Отмечается, что в настоящее время полиция ведёт поиск подозреваемых в стрельбе на территории учебного заведения. Все обстоятельства произошедшего, как и точное число пострадавших устанавливается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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