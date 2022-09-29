В американском Окленде произошла стрельба в школе, три человек пострадали

В результате стрельбы в школе Окленда, штат Калифорния, три человека получили множественные ранения, полиция ищет подозреваемых.

29 сентября американский телеканал KTVU сообщил о произошедшей в школе Окленда в штате Калифорния на восточном берегу залива Сан-Франциско, стрельбе, в результате которой пострадали не менее 3 человек, которые были экстренно госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.

Отмечается, что в настоящее время полиция ведёт поиск подозреваемых в стрельбе на территории учебного заведения. Все обстоятельства произошедшего, как и точное число пострадавших устанавливается.