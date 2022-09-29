В аэропорту Лондона два самолета столкнулись прямо на взлетной полосе

В Лондонском аэропорту в результате инцидента два самолета столкнулись на земле.

В аэропорту Хитроу вечером, 28 сентября, произошел инцидент с участием сразу двух самолетов.

На взлетно-посадочной полосе столкнулись сразу два борта. К счастью, никто из сотрудников или пассажиров не пострадал.

Как сообщается, серьезных повреждений самолеты не получили. Столкнулись борты из Исландии и Кореи, сообщают "Известия".

"Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хитроу, Лондон. Представитель аэропорта сообщил, что информации о пострадавших нет. Воздушные судна принадлежат исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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