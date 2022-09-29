Рианну заметили впервые после объявления Суперкубка, направляясь в студию звукозаписи N.Y.C.
Рианна случайно отправилась в музыкальную студию в Нью-Йорке в понедельник вечером после того, как стало известно, что она будет хедлайнером шоу в перерыве Суперкубка 2023 года.
Рианну впервые увидели публично с тех пор, как было сделано ошеломляющее объявление о том, что она будет хедлайнером шоу в перерыве между матчами Суперкубка 2023.
34-летняя певица, актриса и бизнесвумен удобно оделась в понедельник вечером, направляясь в музыкальную студию в Нью-Йорке, в футболке с графическим рисунком и черной куртке-бомбере.
Она сочетала куртку с черными спортивными штанами и кроссовками Adidas с неоновыми шнурками. Рианна дополнила образ черной кепкой и большой синей стеганой сумкой Chanel.
В воскресенье ходили слухи, что основательница Fenty Beauty ведет переговоры с НФЛ о том, чтобы возглавить шоу в перерыве между матчами Суперкубка, и несколько часов спустя она подтвердила это предположение простой фотографией.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
Джон Истерлинг вспоминает один из своих первых каникул с Оливией Ньютон-Джон в день рождения покойной жены
"Каждый день, проведенный с Оливией, был намеком на волшебство", - написал муж покойной иконы Grease icon, поскольку PEOPLE подтверждает, что друзья и семья отпраздновали ее жизнь поминальной службой на прошлой неделе.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Обозреватель Fox News Такер Карлсон считает, что «Северный поток» взорвали американцы
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Джейсон Оппенгейм рассказывает, что рассматривает возможность покупки дома в Париже
Евросоюз смягчает санкции против России