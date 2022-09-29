Рианну заметили впервые после объявления Суперкубка, направляясь в студию звукозаписи N.Y.C.

Рианна случайно отправилась в музыкальную студию в Нью-Йорке в понедельник вечером после того, как стало известно, что она будет хедлайнером шоу в перерыве Суперкубка 2023 года.

Рианну впервые увидели публично с тех пор, как было сделано ошеломляющее объявление о том, что она будет хедлайнером шоу в перерыве между матчами Суперкубка 2023.

34-летняя певица, актриса и бизнесвумен удобно оделась в понедельник вечером, направляясь в музыкальную студию в Нью-Йорке, в футболке с графическим рисунком и черной куртке-бомбере.

Она сочетала куртку с черными спортивными штанами и кроссовками Adidas с неоновыми шнурками. Рианна дополнила образ черной кепкой и большой синей стеганой сумкой Chanel.

В воскресенье ходили слухи, что основательница Fenty Beauty ведет переговоры с НФЛ о том, чтобы возглавить шоу в перерыве между матчами Суперкубка, и несколько часов спустя она подтвердила это предположение простой фотографией.