В Херсоне прогремела серия из шести мощных взрывов
В небе над Херсоном прогремела серия из шести мощных взрывов, работает система ПВО.
29 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о том, что в Херсоне, где только вчера завершился референдум о вхождении в состав России, прогремела серия мощных взрывов.
Корреспондент РИА также отметил, что в небе над административным центром Херсонской области виднеются следы работы системы противовоздушной обороны. На данный момент официальных заявлений администрации региона по этому поводу нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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