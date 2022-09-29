В Херсоне прогремела серия из шести мощных взрывов

В небе над Херсоном прогремела серия из шести мощных взрывов, работает система ПВО.

29 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о том, что в Херсоне, где только вчера завершился референдум о вхождении в состав России, прогремела серия мощных взрывов.

Корреспондент РИА также отметил, что в небе над административным центром Херсонской области виднеются следы работы системы противовоздушной обороны. На данный момент официальных заявлений администрации региона по этому поводу нет.