Тайваньские производители чипов заинтересовались инвестициями в Европу
Заместитель министра экономики Тайваня Чэнь Чернь-чжи рассказал журналистам, что некоторые производители чипов заинтересованы в инвестициях в европейские страны и уже ведут переговоры.
По его словам, стремление местных производителей взаимодействовать с демократическими союзниками является хорошим знаком.
Евросоюз заинтересован во взаимодействии с Тайванем – крупным производителем полупроводников.
Однако ранее крупная тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) заявила, что не рассматривает конкретные планы по созданию заводов в Европе.
Вместе с тем в TSMC не исключили возможности сотрудничества с Германией, но за последние месяцы не было предпринято никаких шагов в этом направлении.
Чэнь Чернь-чжи подчеркнул, что подобные решения являются исключительным коммерческим правом компаний.
Тем временем тайваньская компания ASE Technology Holding Co Ltd, которая занимается упаковкой и тестированием полупроводников, собирается строить интеллектуальное предприятие.
В компании отмечают, это связано с нехваткой кадров, а также с необходимостью адаптации к различным требованиям клиентов.
Опубликовано: Светлана Репина
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