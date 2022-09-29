Тайваньские производители чипов заинтересовались инвестициями в Европу

Заместитель министра экономики Тайваня Чэнь Чернь-чжи рассказал журналистам, что некоторые производители чипов заинтересованы в инвестициях в европейские страны и уже ведут переговоры.

По его словам, стремление местных производителей взаимодействовать с демократическими союзниками является хорошим знаком.

Евросоюз заинтересован во взаимодействии с Тайванем – крупным производителем полупроводников.

Однако ранее крупная тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) заявила, что не рассматривает конкретные планы по созданию заводов в Европе.

Вместе с тем в TSMC не исключили возможности сотрудничества с Германией, но за последние месяцы не было предпринято никаких шагов в этом направлении.

Чэнь Чернь-чжи подчеркнул, что подобные решения являются исключительным коммерческим правом компаний.

Тем временем тайваньская компания ASE Technology Holding Co Ltd, которая занимается упаковкой и тестированием полупроводников, собирается строить интеллектуальное предприятие.

В компании отмечают, это связано с нехваткой кадров, а также с необходимостью адаптации к различным требованиям клиентов.