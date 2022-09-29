Marshmello выпускает новую коллекцию аэрофритюрниц

"Мне определенно нравится готовить блюда с большим вкусом, но достаточно простые для домашнего повара", - говорит ди-джей, чья линия посуды с Crux продается исключительно в Best Buy.

Marshmello любит получать столько же удовольствия на кухне, сколько и на сцене, и два его творческих направления постоянно пересекаются.

"Когда я в разъездах, особенно за рубежом, я пробую так много еды, и это меня вдохновляет", - говорит 30-летняя звезда электронной музыки, у которой есть собственный канал на YouTube "Готовим с Marshmello". "Так я пришла к тому, чтобы готовить блюда для шоу, такие как паэлья, наси горенг и даже пышки. Они из мест, где я играл и общался с фанатами, и я могу привезти частичку этого домой ".

Недавно его вдохновила аэрофритюрница, поэтому он объединился с Crux для создания новой элегантной коллекции, которая вышла во вторник.

Эксклюзивная для Best Buy линейка включает набор аэрофритюрниц объемом 3 литра (80 долларов США) и набор аэрофритюрниц объемом 8 литров (130 долларов США), каждый из которых доступен в различных цветах, таких как marshmello (конечно), night, lavender и olive.