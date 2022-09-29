Джон Траволта написал сердечное послание покойной Оливии Ньютон-Джон в ее 74-й день рождения: "Моя Оливия"

Джон Траволта все еще чтит память своей покойной коллеги по фильму "Бриолин" Оливии Ньютон-Джон в день ее 74-летия, после того как она умерла в августе.

В понедельник вечером 68-летний Траволта поделился в своей истории в Instagram фотографией себя и Ньютон-Джона, которая умерла в августе после многолетней борьбы с раком молочной железы, с тех пор, как они снялись в популярном фильме 1978 года "Бриолин".

"С днем рождения, моя Оливия", - написал Траволта в подписи под фотографией пары в образе их культовых персонажей Grease Дэнни Зуко и Сэнди Олссон в их черных костюмах в конце фильма.

Траволта был не единственным близким человеком Ньютон-Джон, отмечавшим ее день рождения менее чем через два месяца после ее смерти. Хлоя Латтанзи, дочь Ньютон-Джона, также поделилась в понедельник в Instagram видео, на котором она и другие члены семьи "празднуют день рождения моей прекрасной мамы".

Вдовца Ньютон-Джона, Джона Истерлинга, также можно увидеть на видео и в отдельном ролике, которым Латтанзи поделилась в своей собственной истории в Instagram, где несколько членов семьи празднуют за ужином.