Том Брэди делится милыми моментами со своими детьми во время открытия дома пиратов

Жизель Бюндхен не присутствовала на 3-й неделе поражения "Тампа-Бэй Буканьерс" от "Грин Бэй Пэкерз".

Том Брэди поделился прекрасным моментом со своей дочерью Вивиан во время первой домашней игры "Тампа-Бэй Пиратов" в сезоне НФЛ.

В воскресенье 45-летний Брэди и его 9-летняя дочь столкнулись нос к носу на боковой линии стадиона "Рэймонд Джеймс", где "Буканьеры" проиграли матч 3-й недели со счетом 14-12 "Грин Бэй Пэкерз".

Брэди также обнял своего 15-летнего сына Джона, которого он делит с бывшей Бриджит Мойнахан, перед игрой. Другой сын легенды НФЛ от Жизель Бюндхен, 12-летний Бенджамин Рейн, также присутствовал со своими братьями и сестрами, когда Брэди столкнулся лицом к лицу с квотербеком "Пэкерс" Аароном Роджерсом.