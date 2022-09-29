Том Брэди делится милыми моментами со своими детьми во время открытия дома пиратов
Жизель Бюндхен не присутствовала на 3-й неделе поражения "Тампа-Бэй Буканьерс" от "Грин Бэй Пэкерз".
Том Брэди поделился прекрасным моментом со своей дочерью Вивиан во время первой домашней игры "Тампа-Бэй Пиратов" в сезоне НФЛ.
В воскресенье 45-летний Брэди и его 9-летняя дочь столкнулись нос к носу на боковой линии стадиона "Рэймонд Джеймс", где "Буканьеры" проиграли матч 3-й недели со счетом 14-12 "Грин Бэй Пэкерз".
Брэди также обнял своего 15-летнего сына Джона, которого он делит с бывшей Бриджит Мойнахан, перед игрой. Другой сын легенды НФЛ от Жизель Бюндхен, 12-летний Бенджамин Рейн, также присутствовал со своими братьями и сестрами, когда Брэди столкнулся лицом к лицу с квотербеком "Пэкерс" Аароном Роджерсом.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
Джон Истерлинг вспоминает один из своих первых каникул с Оливией Ньютон-Джон в день рождения покойной жены
"Каждый день, проведенный с Оливией, был намеком на волшебство", - написал муж покойной иконы Grease icon, поскольку PEOPLE подтверждает, что друзья и семья отпраздновали ее жизнь поминальной службой на прошлой неделе.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Обозреватель Fox News Такер Карлсон считает, что «Северный поток» взорвали американцы
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Джейсон Оппенгейм рассказывает, что рассматривает возможность покупки дома в Париже
Евросоюз смягчает санкции против России