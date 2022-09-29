Джейсон Оппенгейм рассказывает, что рассматривает возможность покупки дома в Париже

"Я думаю, что в какой-то момент она, вероятно, захочет иметь собственную ванную", - шутит Оппенгейм о поиске места, которое новая пара может разделить.

В эксклюзивном интервью PEOPLE 45—летняя звезда продаж Sunset рассказала о некоторых предстоящих изменениях в жизни, в том числе о возможном поиске нового дома с 25-летней моделью из Парижа.

"Прямо сейчас мы просто прикидываем, как совместить наши жизни, потому что она живет в Париже, а я живу [в Лос-Анджелесе]", - говорит он. "Но да, я думаю, что в какой-то момент она, вероятно, захочет иметь собственную ванную, поэтому мне нужно будет выяснить это в ближайшее время".

Риэлтор класса люкс добавил, что рассматривает возможность покупки недвижимости в Париже, чтобы немного облегчить роман на расстоянии. "Впервые я подумываю о том, чтобы, может быть, купить что-нибудь в Европе, в основном потому, что моя девушка живет в Париже, а я люблю Париж", - говорит он.

Хотя его бизнес находится в Калифорнии, и он "реально никогда не сможет переехать в Европу", он говорит, что определенно планирует проводить больше времени во французской столице в будущем. "Это, безусловно, находится под большим вниманием, чем раньше".