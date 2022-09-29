Криш Стауз все еще использует логин HBO бывшего Джейсона Оппенгейма и портит его, когда злится на него
"Не е—е-с моим алгоритмом! Я знаю, что ты делаешь, Кришелл ", - сказал Оппенгейм людям на церемонии вручения премии Power Broker Awards 2022 во вторник.
На церемонии вручения премии Hollywood Reporter 2022 Power Broker Awards, организованной Society Group во вторник в Лос-Анджелесе, Оппенгейм рассказал ЛЮДЯМ о своих отношениях с бывшей Кришелл Стауз, в том числе о том, как они все еще время от времени путаются друг с другом.
"Я переписывался с ней прошлой ночью в шутку, потому что я вошел в свой канал HBO и увидел, что кто-то запустил это шоу", - объяснил он. "Итак, я [спросил] ее:" Ты все еще входишь в мою чертову потоковую сеть?"
Звезда Sunset сказал PEOPLE, что он знает, когда Стауз расстроен состоянием его раздела "недавно просмотренный". "Я могу сказать, когда она злится на меня, потому что она облажается на всех моих шоу. Сегодня утром мы хорошенько посмеялись над этим ", - добавил он.
"И еще, я не хочу, чтобы мне рекомендовали фильмы ужасов, потому что ей нравятся фильмы ужасов. Не шутите с моим алгоритмом! Я знаю, что ты делаешь, Кришелл ", - шутит он. "Это самая большая проблема в моей жизни прямо сейчас. Вот как хорошо идут дела ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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