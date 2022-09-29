Из-за украинских беженцев население Германии выросло до рекордного уровня
Население Германии выросло до максимального уровня в истории из-за прибытия многочисленных украинских беженцев.
Сейчас в стране проживает более 84 млн человек, и она является самой густонаселенной в Евросоюзе.
Согласно отчетности Федерального статистического управления, за первую половину нынешнего года численность населения выросла на 1% или на 843 000 человек.
Из этого количества около 750 000 человек были беженцами с Украины. За весь 2021 год прирост населения составил только 0,1%.
Такие масштабы роста всего трижды фиксировались в истории Германии, и каждый раз они были связаны с беженцами.
Например, в 1992 году в Германию бежали от войны в Югославии, тогда население выросло на 700 000 человек.
В 2015 году Германия приняла без малого миллион беженцев от войны на Ближнем Востоке.
У Германии один из самых низких в мире показателей рождаемости, она является одной из стран с самым пожилым населением.
Опубликовано: Светлана Репина
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