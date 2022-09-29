Из-за украинских беженцев население Германии выросло до рекордного уровня

Население Германии выросло до максимального уровня в истории из-за прибытия многочисленных украинских беженцев.

Сейчас в стране проживает более 84 млн человек, и она является самой густонаселенной в Евросоюзе.

Согласно отчетности Федерального статистического управления, за первую половину нынешнего года численность населения выросла на 1% или на 843 000 человек.

Из этого количества около 750 000 человек были беженцами с Украины. За весь 2021 год прирост населения составил только 0,1%.

Такие масштабы роста всего трижды фиксировались в истории Германии, и каждый раз они были связаны с беженцами.

Например, в 1992 году в Германию бежали от войны в Югославии, тогда население выросло на 700 000 человек.

В 2015 году Германия приняла без малого миллион беженцев от войны на Ближнем Востоке.

У Германии один из самых низких в мире показателей рождаемости, она является одной из стран с самым пожилым населением.