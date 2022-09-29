Легенда мятлика Ронда Винсент размышляет о взрослении с Дэррином Винсентом из Dailey & Vincent

"Я думаю, что это настоящее свидетельство наших родителей", - рассказывает Ронда PEOPLE о своей музыкальной карьере вместе с карьерой своего брата.

Королева мятлика Ронда Винсент твердо верит, что Даррин Винсент из дуэта Dailey & Vincent, номинированного на премию "Грэмми", является одним из величайших исполнителей гармонии, которые когда-либо жили.

"Черт возьми, я меняла ему подгузники", - смеясь, говорит 60-летняя Ронда Винсент во время недавнего интервью журналу PEOPLE. "С самого начала у Дэррина был природный талант, которого я не видела ни у кого другого".

Действительно, талантливые брат и сестра - всего лишь два члена многопоколенной семьи Винсентов из Миссури, которые практически всю свою жизнь занимались музыкой.