Джон Истерлинг вспоминает один из своих первых каникул с Оливией Ньютон-Джон в день рождения покойной жены

"Каждый день, проведенный с Оливией, был намеком на волшебство", - написал муж покойной иконы Grease icon, поскольку PEOPLE подтверждает, что друзья и семья отпраздновали ее жизнь поминальной службой на прошлой неделе.

Джон Истерлинг вспоминает, казалось бы, волшебное время, проведенное со своей покойной женой Оливией Ньютон-Джон, в первый посмертный день рождения суперзвезды, через несколько дней после того, как друзья и семья отпраздновали ее на поминальной службе.

В понедельник, в день, когда Ньютон-Джону исполнилось 74 года, Истерлинг опубликовала в своем Instagram милую историю о почти бурной прогулке на лодке, которую пара предприняла во время отпуска, который состоялся в один из дней рождения звезды Grease в начале их отношений.

"Я помню первый день рождения, когда мы были вместе, и я взял Оливию в недельное приключение на отдаленных островах Багамских островов, окруженных красивой, спокойной, захватывающей бирюзовой водой", - написал 70-летний основатель Amazon Herb Company, отметив, что они остановились в уединенном домике на острове, где поблизости не было ни одногодороги, и везде приходилось путешествовать на лодке.