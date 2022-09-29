Джон Истерлинг вспоминает один из своих первых каникул с Оливией Ньютон-Джон в день рождения покойной жены
"Каждый день, проведенный с Оливией, был намеком на волшебство", - написал муж покойной иконы Grease icon, поскольку PEOPLE подтверждает, что друзья и семья отпраздновали ее жизнь поминальной службой на прошлой неделе.
Джон Истерлинг вспоминает, казалось бы, волшебное время, проведенное со своей покойной женой Оливией Ньютон-Джон, в первый посмертный день рождения суперзвезды, через несколько дней после того, как друзья и семья отпраздновали ее на поминальной службе.
В понедельник, в день, когда Ньютон-Джону исполнилось 74 года, Истерлинг опубликовала в своем Instagram милую историю о почти бурной прогулке на лодке, которую пара предприняла во время отпуска, который состоялся в один из дней рождения звезды Grease в начале их отношений.
"Я помню первый день рождения, когда мы были вместе, и я взял Оливию в недельное приключение на отдаленных островах Багамских островов, окруженных красивой, спокойной, захватывающей бирюзовой водой", - написал 70-летний основатель Amazon Herb Company, отметив, что они остановились в уединенном домике на острове, где поблизости не было ни одногодороги, и везде приходилось путешествовать на лодке.
Опубликовано: Ангелина Крент
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