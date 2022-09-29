Леа Мишель говорит, что материнство дало ей "чувство опоры" после того, как она "так сосредоточилась на карьере"

Леа Мишель рассказала о том, как справилась с трудной беременностью со своим мужем и как устроилась в жизни с сыном Эвер.

Леа Мишель рассказывает о том, как материнство изменило ее взгляд на карьеру.

Выступая с Дрю Бэрримор в ее одноименном ток-шоу, 36-летняя актриса Funny Girl объяснила, как она чувствовала, что "не могла ясно видеть вещи", прежде чем стать женой и мамой.

"Все это было связано с моей карьерой. Я всю свою жизнь была так сосредоточена на карьере, что, думаю, ошибалась ", - сказала Мишель, у которой есть сын Эвер Лео и муж Зэнди Райх. "Я думаю, что у меня есть это чувство драйва, которое создало для меня много слепых зон в моей жизни".

Встретив своего мужа и родив сына, Мишель почувствовала "настоящее чувство заземления".