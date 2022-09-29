Кристина Перри рассказывает о достижении "тяжелого" периода беременности, когда она потеряла дочь Рози
В понедельник 36-летняя певица "Jar of Hearts" рассказала, что в своей нынешней беременности она пережила тяжелую потерю во время предыдущей.
Перри ждет еще одну дочь после того, как поздняя дочь Рози "родилась молчаливой" в 2020 году, а у певицы, которая делит 4-летнюю дочь Кармеллу Стэнли с мужем Полом Костабиле, ранее случился выкидыш в январе 2020 года.
"Я даже не могу объяснить боль, с которой я проснулась сегодня. Это похоже на то, что травма разбудила меня слезами, прежде чем я смогла даже понять почему ", - написала Перри в Instagram Story селфи из кабинета врача, где певица проходила "тест без стресса".
Отметив, что "эта неделя тяжелая", Перри рассказала о том, насколько "несправедливой" была потеря Рози.
Опубликовано: Ангелина Крент
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