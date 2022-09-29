Кэти Перри о том, почему она не хочет няню на полный рабочий день для нее и дочери

Певица объясняет, почему она благодарна за помощь, но также хочет быть практичной мамой для дочери Дейзи.

Выступая в недавнем эпизоде подкаста Smartless, певица "Firework" рассказала о том, почему она и жених Орландо Блум рады, что им помогают с их 2-летней дочерью Дейзи Доув, но не заинтересованы в постоянной няне.

"Я много работаю, и я всегда много работала", - сказала Перри. "У меня замечательная няня, но у меня нет постоянной няни, потому что я чувствую, что если бы у меня была няня на полный рабочий день, я бы никогда не смогла знать, как ухаживать за моей дочерью так, как я должна".

В выходные дни, когда она проживает в Лас-Вегасе, Перри находится в "режиме мамы".

"Неважно, было ли у меня шоу, которое идет в 11 вечера накануне вечером, я просыпаюсь в 6 часов, и мы собираемся пойти и приготовить завтрак", - сказала Перри.