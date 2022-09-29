Кэти Перри о том, почему она не хочет няню на полный рабочий день для нее и дочери
Певица объясняет, почему она благодарна за помощь, но также хочет быть практичной мамой для дочери Дейзи.
Выступая в недавнем эпизоде подкаста Smartless, певица "Firework" рассказала о том, почему она и жених Орландо Блум рады, что им помогают с их 2-летней дочерью Дейзи Доув, но не заинтересованы в постоянной няне.
"Я много работаю, и я всегда много работала", - сказала Перри. "У меня замечательная няня, но у меня нет постоянной няни, потому что я чувствую, что если бы у меня была няня на полный рабочий день, я бы никогда не смогла знать, как ухаживать за моей дочерью так, как я должна".
В выходные дни, когда она проживает в Лас-Вегасе, Перри находится в "режиме мамы".
"Неважно, было ли у меня шоу, которое идет в 11 вечера накануне вечером, я просыпаюсь в 6 часов, и мы собираемся пойти и приготовить завтрак", - сказала Перри.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Швеция шокирует переселенцев своими правилами
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Лидер боснийских сербов похвастался, что может встретиться с Путиным, когда захочет
Евросоюз смягчает санкции против России