Немецкий политик Кубицки сравнил президента Турции с канализационной крысой
МИД Турции вызвал посла Германии и выразил протест по поводу заявлений, которые сделал высокопоставленный немецкий политик.
Речь идет о Вольфганге Кубицки, вице-спикере Федерального парламента Германии и его выступлении в Нижней Саксонии в рамках предвыборной кампании.
Кубицки в своей речи сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с «маленькой канализационной крысой».
Официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич сказала, что МИД ее страны выразил решительное осуждение подобных оскорбительных заявлений.
По ее словам, Кубицки лишен и ответственности, и политической морали, а таким заявлениями еще и раскрывает свою вульгарность.
Сам Кубицки в интервью Reuters рассказал, что действительно допустил такое сравнение. Он пояснил, что пытался привлечь внимание к проблеме нелегальных мигрантов, которые направляются в Германию из Турции по балканскому маршруту.
Он также сказал, что канализационная крыса – милая, умная и хитрая. Кубицки напомнил, что она даже появляется в детских сказках и привел в пример мультфильм «Рататуй».
В Турции оскорбление президента считается уголовным преступлением.
Опубликовано: Светлана Репина
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