Немецкий политик Кубицки сравнил президента Турции с канализационной крысой

МИД Турции вызвал посла Германии и выразил протест по поводу заявлений, которые сделал высокопоставленный немецкий политик.

Речь идет о Вольфганге Кубицки, вице-спикере Федерального парламента Германии и его выступлении в Нижней Саксонии в рамках предвыборной кампании.

Кубицки в своей речи сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с «маленькой канализационной крысой».

Официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич сказала, что МИД ее страны выразил решительное осуждение подобных оскорбительных заявлений.

По ее словам, Кубицки лишен и ответственности, и политической морали, а таким заявлениями еще и раскрывает свою вульгарность.

Сам Кубицки в интервью Reuters рассказал, что действительно допустил такое сравнение. Он пояснил, что пытался привлечь внимание к проблеме нелегальных мигрантов, которые направляются в Германию из Турции по балканскому маршруту.

Он также сказал, что канализационная крыса – милая, умная и хитрая. Кубицки напомнил, что она даже появляется в детских сказках и привел в пример мультфильм «Рататуй».

В Турции оскорбление президента считается уголовным преступлением.