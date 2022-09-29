Индонезия хочет создавать истребитель с Южной Кореей, но давно просрочила платежи за разработку
Индонезия в очередной раз подтвердила, что заинтересована в совместной разработке истребителя KF-21 с Южной Кореей.
Однако индонезийская сторона давно перестала вносить свою долю платежей для оплаты этой разработки.
Заместитель министра обороны Индонезии Мухаммад Хериндра сказал, что программа по созданию истребителя KAI KF-21 Boramae играет важную стратегическую роль для его страны.
По его словам, такая техника может поступить в распоряжение Индонезии с 2025 года. Между сторонами подписано соглашение о совместном использовании технологий.
Но вопрос платежей Индонезии остается открытым. Страна присоединилась к проекту в 2010 году, согласившись внести 20% расходов.
Но с 2017 года начались просрочки выплат. Южнокорейские СМИ утверждают, что Индонезия не выполняет график платежей.
При этом официальные лица страны, включая ее президента Джоко Видодо, неоднократно обещали решить финансовый вопрос.
К июлю 2022 года долг Индонезии по программе создания истребителя достиг 557 млн долларов.
Индонезия заинтересована не только в получении новейших истребителей для оборонных целей, но и в переносе части производственных процессов на ее площади.
Опубликовано: Светлана Репина
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