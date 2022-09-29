50 европейских дипломатов призывают ЕС ввести санкции, если выборы в Бразилии будут недемократичными

50 депутатов Европарламента призвали власти Евросоюза внимательно следить за проведением выборов в Бразилии и ввести санкции в случае выявления нарушений.

По их мнению, действующий президент Бразилии Жаир Болсонару может подорвать демократию, и необходимо дать ему понять, что это неприемлемо.

Депутаты считают, что Евросоюз должен использовать разные рычаги, в том числе торговые, для защиты пав человека в Бразилии.

По данным предварительных опросов, Болсонару уступает левому сопернику Луису Инасиу Лула да Силве, который ранее уже был президентом.

Ожидается, что Болсонару будет оспаривать результаты, если проиграет выборы. Он уже заявил, что избирательные органы страны готовы сфальсифицировать результаты, обвинив электронную систему голосования в мошенничестве.

Перед голосование в первом туре да Силву поддерживали 48% избирателей, Болсонару – 31%. Таким образом, да Силва может победить уже в первом туре.

Если же будет проводиться второй тур, аналитики считают, что Лула соберет 54% голосов, а Болсонару – 35%.

Выборы в Бразилии будут проходить 2 октября.