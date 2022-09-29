Суда временно прекратили движение в Босфорском проливе

Служба турецкой береговой охраны сообщила, что причиной явилась поломка сухогруза, который плыл в Россию.

Сухогруз Viva Eclipse длиной 190 метров направлялся через Босфор из Тузлы в Россию.

Перед Ускюдаром внезапно его руль заблокировался, и судно встало.

К месту поломки сразу же были направлены несколько буксиров и ремонтный катер.

Хотя поломку постарались исправить максимально быстро, движение по проливу пришлось на некоторое время остановить, что затруднило прохождение остальных судов.