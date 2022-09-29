Суда временно прекратили движение в Босфорском проливе
Служба турецкой береговой охраны сообщила, что причиной явилась поломка сухогруза, который плыл в Россию.
Сухогруз Viva Eclipse длиной 190 метров направлялся через Босфор из Тузлы в Россию.
Перед Ускюдаром внезапно его руль заблокировался, и судно встало.
К месту поломки сразу же были направлены несколько буксиров и ремонтный катер.
Хотя поломку постарались исправить максимально быстро, движение по проливу пришлось на некоторое время остановить, что затруднило прохождение остальных судов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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